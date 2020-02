$!Tres cosas que no debemos decirle a nuestras niñas sobre sus cuerpos

“Mamá se cuida la piel para no arrugarse”

Explícale a tu niña que no existen las fórmulas mágicas para detener el paso del tiempo y que es mejor vivir cada etapa de la vida feliz. Cuéntale que los años no solo traen arrugas sino conocimiento, sabiduría y fortaleza.

Y si cambiamos su mirada sobre la edad y las marcas de la piel? Si nosotras no aceptamos nuestro cuerpo tal cual es, difícilmente ellas alguna vez lo hagan.

Cuando no hay una necesidad médica de bajar de peso, las dietas se vuelven un tema estético. ¿Queremos que nuestras hijas se obsesionen con estándares de belleza que difícilmente las representen? No fomentemos a que se frustren por no conseguir los cuerpos de las chicas de las publicidades. Mejor hablemos con ellas sobre cómo llevar una alimentación saludable y podemos enseñarles a comer sano.

Si somos nosotras las que les mostramos el camino, ellas lo seguirán. ¿Qué mejor que enseñarles a ser libres de estereotipos, disfrutar del paso del tiempo, a comer rico y ser feliz? Impactemos de manera positiva en nuestras hijas para que crezcan sanas y felices.