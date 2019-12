$!Trucos de Marie Kondo para organizar el hogar que sí funcionan

El estreno de una mini serie de Netflix que protagonizó Marie Kondo, consultora en organización japonesa, marcó un antes y un después para muchos hogares. Si bien su libro “La magia del orden” ya había generado que muchas personas se convirtieran en sus seguidores, la masividad de la plataforma de streaming la ayudó a que todo el mundo conociera su método para el orden. Te proponemos que tomes notas de las siguientes ideas para que ordenar no parezca nunca más un trabajo.



Categorizar

Según Marie Kondo no importa tanto el lugar que quieras ordenar sino la categoría. Muchas veces dejamos las cosas tiradas y perdemos tiempo pensando dónde las podemos reubicar. No te desesperes. Parece difícil pero se puede solucionar. Para estos casos Marie Kondo propone tener todo segmentado para no perder tiempo ni espacio dentro de casa y, en que caso de que no sepas en qué lugar ubicarlo, quizás es hora de desecharlo. Sí, leíste bien. Marie Kondo es fanática de tirar lo que no sirve más.



Doblado vertical