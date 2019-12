$!Trucos infalibles para combatir el insomnio de una vez y para siempre

No esperes más, hoy puedes comenzar el cambio. Combatir el insomnio no es sencillo e idealmente deberías consultar con un especialista para detectar cuáles son las causas que lo generan en tu caso, pero aquí te damos algunos consejos prácticos que puedes comenzar a implementar hoy mismo para mejorar tu sueño.

¿Quién no echa una mirada al teléfono celular antes de dormir? Esta práctica que puede parecer inofensiva en realidad complica mucho a aquellos que pretenden conciliar el sueño. Quiérase o no, las pantallas de los celulares, computadoras y televisores no le permiten al cerebro ni a la vista relajarse e intentar dormir.

La intensidad de luz, que es clave también en estos aparatos, le dice al cerebro que esté alerta y contradice la orden que te indica que ya es hora de descansar. Como consecuencia nuestro cerebro recibe dos órdenes distintas y generalmente elige aquella que lo estimula a permanecer despierto.

¿Una sugerencia? No utilices el celular como despertador. Vuelve atrás y opta por un aparato específico para tal fin, de manera que el móvil pueda mantenerse fuera del cuarto y no se convierta en lo último que vemos antes de acostarnos y lo primero al despertar. Notarás la diferencia.

2. El té como un nuevo aliado