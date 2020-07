$!Un actor original de X-Men podría sumarse al UCM

Con la compra de Fox, Disney se aseguró recuperar los derechos de muchos de los personajes de Marvel para sus películas. Y sin dudas, los X-Men son de los personajes más importantes que el Universo Cinematográfico de Marvel ha recuperado y ya planifica su ingreso a la franquicia.

Y ahora, según los reportes del portal We Got This Covered, un miembro original de los X-Men de Fox podría repetir su papel en una próxima cinta del UCM. Se trata nada más ni nada menos que de Sir Patrick Stewart, que en las X-Men originales encarnó al profesor Charles Xavier, líder de los mutantes.

Según la publicación, la idea de Kevin Feige es que Stewart pueda realizar un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Es que esta película presentará el concepto de los multiversos y Strange podría visitar el universo de los X-Men de Fox.

Habrá que ver que termina sucediendo con esto, porque el propio Stewart declaró que su camino como el Profesor X había finalizado con su participación en Logan. ¿Acaso logrará Marvel convencerlo de volver?