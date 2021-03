$!Un bebé lanzará el disco que grabó antes de nacer

Luca Yupanqui es una niña que aún no tiene un año de vida y sin embargo ya acredita un álbum a su nombre. Sounds of the Unborn (Sonidos del no nacido) es el álbum que se publicará en abril, a través del sello experimental Sacred Bones.

El experimento musical fue llevado adelante por Elizabeth Hart, bajista de Psychic Ills en conjunto con Iván Díaz Mathé, su pareja. Ambos grabaron los sonidos de Luca desde el vientre y a través de la tecnología MIDI convirtieron los ultrasonidos en música.