$!Un corredor se dejó rebasar por otro que había equivocado el camino

Hace poco, en el Triatlón de Santander, se dio una situación que puso en evidencia que la deportividad es un valor que aún se sostiene. Es que el gesto del corredor Diego Méntrida terminó valiendo tanto o más que la medalla que eligió resignar.

Méntrida iniciaba el último tramo de la carrera en el cuarto lugar y faltaba poco para la meta cuando, de repente, el británico James Tagle, que venía en el tercer lugar, se equivocó de camino. Méntrida siguió su curso y lo rebasó a escasos metros de la meta ante la resignación de Tagle. Pero allí surgió lo inesperado.

Pese a tener al alcance de la mano un podio junto a Javi Gómez Noya, un histórico del deporte, Méntrida se detuvo y dejó que Teagle lo pasara y recuperara su lugar. "Vi que se equivocó e inconscientemente me paré. Él se lo merecía, no debió ver el desvío a meta o no se lo señalizaron bien, no lo sé. El caso es que se lo merecía", detalló Méntrida. ¡Mira el video!