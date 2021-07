$!Un fisicoculturista se casó con su muñeca sexual

Turi Tolochko es deportista y fisicoculturista en Kazajistán y ahora ha sido noticia por una situación extravagante ¡Se casó con su muñeca sexual!

Lo extraño es que no es la primera vez que lo hace. Primero se casó con Margo, pero luego se divorció para mantener una relación con Luna y Lola, otras dos muñecas.

“Fue en una fiesta con mis amigos. Jugamos y había una muñeca sexual. Tuve mi primera experiencia y me gustó y me gusta ahora también“, reveló Tolochko en diálogo con el podcast Other People's Lives, en relación a su primer encuentro con una muñeca.