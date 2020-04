$!Un mundo en cuarentena: con un dron, así se ve el mundo durante la pandemia

En varias ciudades del mundo se viven rígidas cuarentenas para tratar de aplastar la curva de contagios del COVID-19. Y todas esas urbes, que generalmente están abarrotadas de gente, hoy se encuentran completamente vacías.

Claro, la gente no tiene la oportunidad de salir de sus casas para apreciar que, efectivamente, no hay nadie en las calles. Casi como si se tratara de una película de ciencia ficción, las ciudades no muestran movimiento alguno. Pero, gracias a la tecnología, ahora puedes ver como se ven estas imágenes.