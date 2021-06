$!¿Una canción prohibida en Guardians of the Galaxy? Esto dijo James Gunn

Hay una gran particularidad en las películas de Guardians of the Galaxy y es la elección de la banda sonora. De hecho, en las dos películas tienen mucha incidencia en la historia.

Ahora James Gunn está preparando la tercera y última entrega de esta franquicia y, por supuesto, también trabaja en la selección de las canciones. Y aunque Gunn disfruta mucho de elegir la música, hay algunos temas que se niega a utilizar.

"Mil personas me han dicho que quieren 'Dancing in the Moonlight' en una película de los Guardianes y me parece trillada, así que no va a suceder", dijo en una charla con fans en Instagram.

Además, se refirió al porqué las canciones en la banda sonora aparecen en un orden diferente al de las películas: "Creo que es porque el orden en el que están en la película es diferente al orden en el que funcionan bien. Como alguien que ha montado mixtapes toda su vida, el orden de las canciones en la película no funciona exactamente igual. Así que esa es la razón. Cuando se juntan las canciones, hay un flujo en la forma en que las canciones funcionan juntas".