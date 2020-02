$!Una chica le confirma a su padre que es Bisexual ¡Su increíble respuesta en redes!

El hombre escribió “Hola súper elástica, muy bonita la canción. Ideal para mí por el poco texto que tiene. Me la puedo aprender hasta yo. Creo que me quieres decir lo que dice la canción, que te gustan las chicas”.

Luego, la carta continúa: “Quizá yo sea el mejor para entenderlo. A mí me chiflan. Lo de que a las chicas les gusten los hombres me cuesta un poco entenderlo porque a mí no me gusta ni una pizca pero no por sé qué razón a algunas les gustan también. Eso me permitió enrollarme con la ama, que suerte tuve. Que te gusten las chicas, o los chicos, o las chicas y los chicos, me parece muy poco importante. Lo que me preocuparía es que no te gustasen ni las chicas ni los chicos. Ya sería la leche que no te gustasen los perros, eso me parecería un drama, pero como te encantan los perros, pues ya está, todo súper bien. Gracias por decírmelo, si eso te da más tranquilidad. Un beso muy fuerte de tu aita que te quiere. René”, cerró el hombre en un mensaje lleno de emoción.

