$!Una convivencia es feliz cuando parte de estas 7 premisas

Convivir no siempre es sencillo pero cuando todos ponemos lo mejor de nosotros los resultados son mejores. Ya sea que convivas en pareja, con hijos o sin hijos, o que tu compañero de hogar sea un amigo o familiar, estas claves son aptas para todos y todas.

Las tareas del hogar se comparten

No solo entre la pareja, sino entre toda la familia. Cada uno dentro de sus posibilidades y tiempos, debe aprender a contribuir con la organización del hogar. Lavar, ordenar, limpiar, hacer las compras. Hay opciones para todos, incluso para los más pequeños. Podemos inculcarles el hábito de organizar sus juguetes y pedirles que sean nuestros asistentes al momento de cocinar. Entre hombres y mujeres la balanza debe ser pareja, y ambos deben asumir la misma responsabilidad y no convertirse únicamente en “ayudantes” de la otra persona.

Se respeta la privacidad

Más allá de que vivamos en el mismo espacio, cada uno tiene derecho a su privacidad. Para estar en silencio, para hacer algo personal, para hablar por teléfono o cambiarse. Cada uno debe tener sus espacios, cajones, y no debemos irrumpir en las pertenencias del otro cuando sabemos que así no lo quiere sin su permiso. Esto aplica tanto para parejas como en el caso de los niños. Una vez que alcanzan determinada edad, van a querer su privacidad, cerrar la puerta y no sentirse bajo la mirada permanente de los padres.