$!Una de las sitcom más populares tendrá por fin su spin-off

Hulu hizo oficial un anuncio que los fanáticos de las series estuvieron esperando durante muchos años. How I met your mother tendrá, finalmente, su versión Spin-Off. Se llamará Cómo conocí a tu padre (How I met your father) y será protagonizada por Hilary Duff.

El título se caía de maduro y la verdad es que era lo que todos esperábamos. Sin embargo, lo sorprendente del spin-off de esta exitosa sitcom del 2005 es el anuncio del papel protagónico para Hilary Duff.

“En un futuro cercano, Sophie le está narrando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos lleva de regreso al año 2021, donde ella y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, lo que quieren en la vida y cómo enamorarse en la era de la tecnología”, dice la sinopsis oficial de la serie.

How I Met Your Father estará a cargo de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, actuales showrunners de This Is Us, mientras que Carter Bays y Craig Thomas, creadores de How I Met Your Mother, acompañarán como productores ejecutivos.