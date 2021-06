$!Una nueva serie de Star Wars ya habría terminado sus grabaciones

Star Wars está pasando un gran momento desde el estreno de sus nuevas series en Disney +. Y ahora una de las nuevas series que está por llegar habría terminado sus grabaciones. Según unas fotografías que se filtraron, The Book of Boba Fett ya terminó su rodaje y entró en etapa de post producción.

Las imágenes las compartió Ming-Na Wen, que en la serie The Mandalorian se estrenó en su papel de Fennec Shand. La actriz también prestó su voz para la aparición de su personaje en la serie animada The Bad Batch que actualmente se emite en Disney +.

¿Por qué decimos que estas fotos indican que terminó las grabaciones? Porque esto es habitual en las producciones de Disney y Star Wars. Al finalizar el rodaje, la producción envía regalos a los integrantes y esto es lo que muestra Ming-Na Wen en una serie de artículos que recibió.

Aún no tiene fecha confirmada, pero se espera que The Book of Bobba Fett llegue en 2022.