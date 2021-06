$!Una película de Star Wars confirma a su guionista

Star Wars: Rogue Squadron acaba de confirmar a su guionista. Luego de confirmar a Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, a cargo del proyecto ahora han confirmado a Matthew Robinson para el guión.

Robinson es responsable de grandes éxitos como Love and Monsters, Dora and the Lost City of Gold y Monster Trucks. Además, también trabaja en proyectos en camino como Little Shop of Horrors y la secuela de Edge of Tomorrow.

Aún no hay mayores detalles sobre esta película, ni los proyectos por fuera de la Saga Skywalker. Restará saber como avanza y esperar a los primeros trailers e imágenes.