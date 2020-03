$!¿Una taza de té caliente antes de dormir propicia el sueño?

Es una costumbre, seguramente te lo han recomendado, beber una bebida caliente antes de dormir. A algunos les funciona una taza de leche tibia, a otros algún té y con eso logran conciliar el sueño ¿Pero es la bebida lo que efectivamente nos hace dormir?

Lo cierto es que no hay ninguna confirmación científica que pueda establecer una relación entre beber leche tibia y los niveles de melatonina, que es la hormona clave a la hora de regular los ciclos de sueño y vigilia. De hecho, si no tomas leche y lo que haces es beber un té rojo o un té verde no solo no ayudará a conciliar el sueño, sino que puede influir de manera contraria. Esto se debe a que contienen mucha teína, que como sustancia estimulante funciona de manera similar a la cafeína.