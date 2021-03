$!¿Vuelve a ser CatWoman? Michelle Pfeiffer respondió sobre los rumores que la vinculan a The Flash

Sabiendo que no sólo estará Ben Affleck como Bruce Wayne/Batman sino que además volverá al mismo papel Michael Keaton, muchos rumores vincularon a Michelle Pfeiffer con la película, para repetir su histórico papel de CatWoman. Y ahora la actriz respondió al respecto.

Muchos rumores están dando vueltas alrededor del Universo Expandido de DC Universe. Este 2021 comenzará a rodarse finalmente The Flash, la película del argentino Andy Muschietti que abrirá finalmente a los multiversos en el universo de DC y que tendrá a Ezra Miller en el papel protagónico.

En una reciente entrevista con ScreenRant, Pfeiffer aseguró que no está casteada para el filme, pero que sin duda le gustaría regresar al papel: "Lo haría si alguien me preguntara, pero nadie me preguntó todavía".

Pfeiffer interpretó a Selina Kyle/CatWoman en Batman Returns, de 1989. En la cinta dirigida por Tim Burton compartió elenco con Keaton, el cual ya está confirmado para volver a ser Batman.

The Flash se espera que se estrene en 2022.