$!¡Vuelve Anakin Skywalker!

Hace meses que se conocieron los rumores acerca de que LucasFilm estaba planeando el regreso de Hayden Christensen para encarnar nuevamente a Anakin Skywalker. Y ahora la confirmación parece estar más cerca, al punto tal de que ya se conoce en qué producciones podría volver el Elegido de la Fuerza.

Ya hemos hablado al respecto de la chance de que Christensen pueda aparecer en la serie de Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor. La producción incluiría la aparición de Christensen como Anakin Skywalker, seguramente en modo flashback, aunque nada descarta que el actor pueda ponerse también en la piel de Darth Vader.

Pero la novedad es que esta no sería la única aparición de Christensen, porque según reveló el portal We Got This Covered informa que también podría estar en la serie individual de Ahsoka Tano. Y realmente esto tiene mucho sentido, siendo que Tano fue la aprendiz de Anakin durante la etapa de la guerra de los clones.

Y a ti, ¿te interesa ver nuevamente a Anakin dentro del universo de Star Wars?