$!¡Vuelve Steve Rogers!

¡Bombazo de Deadline! El sitio especializado acaba de confirmar que Chris Evans está en charlas con Marvel para volver una vez más como el Capitán América en un proyecto futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Así las cosas, de confirmarse, volveremos a ver a Steve Rogers. La pregunta es, ¿dónde?

Hasta el momento, asegura la publicación, Marvel no ha hecho ningún comentario, pero los rumores no paran de llegar. Es que en una reciente entrevista el que ha podido dejar una pista es Anthony Mackie. Con la inminente llegada en marzo de Falcon & The Winter Soldier, el protagonista de la serie aseguró que aún no se sabe quién tomará el escudo del Capitán América. "De eso tratará la serie...si es que Steve no vuelve", deslizó Mackie, dejando abierta la posibilidad.