$!¿Vuelve un Defender? Charlie Cox ya habría filmado con Marvel

Tras un año con muy poca actividad debido a la pandemia, el 2021 parece que será un año lleno de novedades para el Universo Cinematográfico de Marvel. Es que los fanáticos no sólo tendrán los estrenos anunciados de series y películas, sino que además estos podrían tener varias sorpresas.

No es de extrañar que Cox pueda sumarse a este proyecto. Daredevil y Spider-Man han colaborado innumerables veces en las páginas de las novelas gráficas y según el final de Spider-Man: Far From Home todo indica que el Peter Parker de Tom Holland necesitará un abogado ¿Y quién mejor que el Diablo de Hell 's Kitchen?

Se espera que el ingreso de varios personajes de otras producciones comience a darse en el transcurso de todo el 2021 para concluir en el evento que será Dr. Strange y el Multiverso de la Locura que llegará en 2022.

Y a tí, ¿te gustaría ver a Daredevil en estos nuevos proyectos?