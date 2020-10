$!WhatsApp cerrará algunas cuentas en los móviles

Hay muchos usuarios de WhatsApp alrededor del mundo, pero también hay muchos usuarios que han migrado a otro tipo de aplicaciones para personalizar su cuenta. Una de las más populares es WhatsApp Plus, que te permite agregar funciones, modificar la apariencia con diferentes temáticas y otras opciones. Sin embargo, WhatsApp comenzará a cerrar las cuentas de aquellas personas que usen esta herramienta.

Se puede leer en la web oficial de WhatsApp: aquellos que utilicen WhatsApp Plus corren el riesgo de que Facebook suspenda temporalmente su cuenta y eventualmente que las elimine definitivamente.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", explica el comunicado.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", agregan.