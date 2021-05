$!¿WhatsApp da marcha atrás con las nuevas políticas de seguridad?

WhatsApp anunció sus nuevas políticas de privacidad para el 15 de mayo, según se informó hace ya unos meses. Sin embargo parece haber habido un cambio. Sus polémicas normativas no fueron eliminadas, sino que tan solo han corrido el tiempo límite para aceptarlas. Esto quiere decir que no restringirá el uso de la app a aquellos que no acepten las políticas nuevas.

“A nadie se le eliminará la cuenta o perderá la funcionalidad de Whatsapp el 15 de mayo a causa de esta actualización”, afirmó WhatsApp. “Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, agregó.

De esta manera, todos los usuarios de Whatsapp podrán continuar con el uso de la aplicación de mensajería libremente pasado el 15 de mayo, sin limitaciones de ningún tipo. No obstante, la empresa aclaró que comenzará a enviar “recordatorios persistentes” a las personas que aún no hayan aceptado los nuevos términos de sus políticas de privacidad.