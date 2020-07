$!Wonder Woman 1984 planifica un nuevo cambio en su fecha de estreno

La industria del cine ha sido golpeada duramente tras la llegada del COVID-19. Muchas de las grandes producciones se han tenido que pausar alrededor del mundo, al igual que grandes estrenos programados para este año. Tal es el caso de Wonder Woman 1984, que ya está planificando una nueva fecha para su estreno y ahora podría confirmarse que se correrá para el 2021.

La fecha oficial aún está pautada para octubre, pero los casos de COVID-19 siguen aumentando y posiblemente esa fecha tenga que correrse. De hecho, Warner Bros también está a cargo de la cinta Tenet, de Christopher Nolan, que atraviesa un escenario similar. Es que la cadena sabe que si no duplican lo invertido en cada una de sus películas, todas producirán enormes pérdidas. Claro que para que esto suceda necesitan algo fundamental: que las salas estén abiertas y que el público pueda acudir en grandes cantidades a los cines.

El portal We Got This Covered asegura que en los próximos días podría haber novedades oficiales respecto a la nueva fecha de la película protagonizada por Gal Gadot, aunque agrega que el estudio está planificando que esta fecha sea recién el próximo año, con el afán de que las condiciones puedan darse para llegar a la cifra que esperan recibir por este estreno: una suma cercana a los mil millones de dólares.