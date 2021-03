$!¿Ya se rueda Quantumania? Director comparte foto de Ant-Man y Wasp

Una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel será la tercera entrega de Ant-Man, la segunda en dupla con Wasp, la que presentará al villano Kang te Conqueror, interpretado por Jonathan Majors. De la trama aún no se sabe demasiado, pero ahora el director Peyton Reed compartió una imagen de los protagonistas en las redes.

"Feliz Día de San Valentín #Quantumania", es el texto que acompaña la foto, con el nombre de la película y una foto con dos figuras de acción de los personajes principales en unas rosas. No se trata de Paul Rudd y Evangeline Lilly, pero igual la foto remite a ellos y ha sido un detalle divertido del director.

Aún no hay una fecha de estreno para Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pero se espera que llegue en algún momento del 2023. Se espera, además, que el personaje de Cassie Lang, ahora interpretada por Kathryn Newton, tenga un desarrollo mucho mayor, pensando en que posiblemente sea una de las integrantes de los Young Avengers.

Además de los actores ya citados, para Quantumania también volverán Michael Douglas y Michelle Pfeiffer como Hank Pym y Janet van Dyne.

Y tú, ¿quieres ver esta cinta?