$!Ya se sabe cuál es la película más taquillera estrenada en streaming

¿Pero cuál fue la más exitosa? Estamos hablando del musical Hamilton: The Movie, de Disney +. En segundo lugar se encuentra Borat 2 y My Spy, ambas de Prime Video. En el cuarto puesto se encuentra Extraction, de Netflix.

A continuación, el ranking completo.

1 - Hamilton: The Movie

2 - Borat 2

3 - My Spy

4 - Extraction

5 - Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe

6 - Mulan

7 - The Old Guard

8 - The Trial of the Chicago 7

9 - The Witches

10 - The Love Birds

11 - Rebecca

12 - Project Power

13 - Enola Holmes

14 - Black is King

15 - Madea´s Farewell Play

16 - Da 5 Bloods

17 - Bad Hair

18 - Artemis Fowl

19 - Lost Girls

20 - An American Pickle