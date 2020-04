$!Zoom tiene una falla de seguridad que permite a cualquiera entrar en las conferencias

Sin embargo, una falla en la seguridad de la aplicación alteró a los usuarios y fue uno de los temas más comentados en la última semana en las redes sociales. De hecho, el fenómeno se ha bautizado como Zoombombing y puso en primera plana un error que no se estaba teniendo en cuenta hasta el momento.

En efecto, hay una solución y también es muy sencilla, pero hasta que no surgió el Zoombombing muchos usuarios no estaban al tanto. Solo basta con que el organizador de la reunión active una contraseña para ingresar. De esta manera, aunque alguien ingrese los 10 dígitos que le permitirían participar, además debería saber la contraseña, por lo que finalmente no puede ingresar.



Otras fallas

Esta situación alertó acerca de otras fallas de seguridad de la app. De hecho, Zoom asegura que todas sus llamadas están cifradas punto a punto, pero esto no es extensible a las videollamadas a tal punto que la empresa sí puede acceder a ellas. Los desarrolladores aseguran que han corregido esto último, pero que continúan trabajando para mejorar las condiciones de seguridad de la app.