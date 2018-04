El buque de la amistad

Quien haya coincidido con un taiwanés ha de saber que destacan por ser excelentes anfitriones y muy carismáticos. Esas buenas atenciones recibieron los invitados de la recepción a bordo del buque Panshi, que estuvo de visita en República Dominicana anclado en el muelle Don Diego.

La tripulación, perteneciente a la Fuerza Naval de Taiwán, vino cordialmente a estrechar los lazos de amistad, interactuar con los militares locales e intercambiar culturalmente.

Fue una velada hermosa. Las luces y colores propias de su identidad cautivaron tanto a los presentes que no escatimaron esfuerzos en tomarse fotografías. Mientras iniciaba el acto protocolar se degustó cerveza de su país, entre ellas una con sabor a uva, recomendada por quienes se interesaron en probarla.

Llegada la hora de dar inicio al programa Kao Chia-Bin, comandante de la Escuadra de Amistad 2018 de Taiwán, dio las gracias por el apoyo dominicano en esta visita. También resaltó que: "Hoy hemos preparado la comida típica de nuestro país, la cual esperamos que disfruten, así como anhelamos que se sigan estrechando los intercambios culturales entre nuestros países". Y cedió la palabra a Valentino Tang, embajador de Taiwán, quien explicó que la presencia de estos buques representa un acto de reciprocidad que busca continuar las relaciones de hermandad ya existentes.

En medio del festejo conocimos a un joven prometedor de la milicia, el único dominicano de los tripulantes, An Hu-Cruz, quien nos contó que es hijo de padre taiwanés y madre dominicana, con quien creció y se crió, ya que el matrimonio se divorció cuando él tenía dos años. Es mellizo, dijo, y tiene otro hermano graduado de administración hotelera. Al año de entrar a la Armada Dominicana obtuvo una beca para continuar su formación militar en la República China (Taiwán), tuvo que aprender mandarín y le tomó unos seis meses adaptarse a esa gastronomía porque no estaba acostumbrado. A sus 23 años, cuando el buque llegue a Taiwán se graduará de Ingeniería Electrónica y entrenamiento militar. Regresará a RD para remunerar con su servicio la oportunidad que se le ha dado.