Fundación Sinfonía presenta concierto de cierre de taller de canto

Luego de días intensos de conocimientos, los participantes del taller de formación para jóvenes cantantes pusieron en práctica lo aprendido por el maestro internacional Kamal Khan, cuya labor pedagógica ha sido premiada por National Foundation of the Advancement of the Arts en Estados Unidos. Los talentos fueron protagonistas del concierto de clausura que se llevó a cabo en la sala Juan Francisco García, en el Conservatorio Nacional de Música. Los participantes fueron Carmenchú Domínguez, Joyce Espino, Ruth Fermín, Sibelle Márquez, Raquel Pagán, Nathalie Peña-Comas, Laura Virginia Pernas, Verónica Serrallés, Lía Soriano, Pura Tayson, Edward Camacho, Otilio Castro, Helvis de la Rosa Villalona, Brayan Domínguez, Keny Gómez, Francis González, José Heredia, Luis Mañán y Ariel Rincón.

La iniciativa es parte de los esfuerzos de la Fundación Sinfonía de llevar a cabo programas educativos orientados a una mayor apreciación de la música en todas sus manifestaciones.