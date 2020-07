Licencia por paternidad extendida, el privilegio que todos los hombres deberían tener

Ejemplo a imitar

El año pasado conocimos sobre la decisión de la empresa JMMB de sumar 13 días a la licencia de paternidad establecida por la ley dominicana, partiendo de su filosofía corporativa basada en el amor, el cuidado y la gratitud, la cual abarca tanto al empleado como a la familia.

Jorge Coss, ejecutivo que disfrutó de ese beneficio, describe que fueron 15 días fundamentales para crear un vínculo con su pequeño. “Dos días no funcionan para poder entender la nueva mecánica de vida que te espera; que ya no te podrás acostar a la 11:00 de la noche viendo televisión, o que la hora de descanso es cuando el bebé se duerma... Esos 15 días me sirvieron para hacer todos los papeleos que implica la llegada de un hijo, entre tantas otras cosas como aprender a cambiar pañales, a bañarlo... de todo, porque es la responsabilidad del padre, no una ayuda a la madre”.

En cuanto a los beneficios laborales que no se contemplan a simple vista, dice que se crea un nexo y una fidelidad con la empresa porque sientes que ella se preocupa por ti, sin tú solicitarlo. “Das el extra sin peros, porque cuando se trabaja en un ambiente en el que todo el mundo está en la misma dirección, las cosas fluyen y el impacto se ve en la productividad, en el trabajo en el equipo, responsabilidad y crecimiento profesional”.