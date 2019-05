Mi mamá tiene superpoderes

Elian David Martínez Castillo, 12 años

Mamá: Rosanna Castillo

“Ella hace una comida riquísima, y su ingrediente secreto - no debería decirlo, pero lo voy a decir -, es el amor, el cual también es un superpoder”.

Maité Castro Candelario, 4 años

Mamá: Patricia Candelario

Dámaso Emilio García Ravelo, 5 años

Mamá: Larissa Ravelo

“Me cuida, me ayuda, me quiere mucho. Mi mamá me saca a pasear. Su superpoder es ser Mujer Maravilla, que vuela y luego cae”.