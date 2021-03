11 artículos que no pueden faltar en tu viaje de Semana Santa

Se acerca la Semana Santa y con ella los días de playa, sol y arena. Pero, antes de salir corriendo a disfrutar de estos días de asueto, con todas la medidas de precaución ante el Covid-19, quiero recomendarte estos 15 artículos que no deben faltar en tu viaje, toma nota de esas cositas básicas que lo que nos aconseja Marisol Almonte, autora del blog @liderandocontacones, para que luego no tengas complicaciones y tener que hacer compras de último minuto.

1. Bandanas para el cabello

2. El protector solar

3. Protector para el cabello

4. Lentes de sol

Trata de llevar varios en diferentes colores para combinar con tus outfits , (algunos lentes pierden el esmalte con la sal de la playa, procura no mojarlos por precaución).

5. Look de día y de noche



Recuerda incluir en tu bulto varias piezas que combinen entre sí: si eres de las que no les gusta cargar con muchas cosas, te sugiero hacer varias combinaciones con las mismas piezas. No olvides que en algunos lugares no te dejarán entrar con sandalias y shorts, ve preparada con opciones de noche.