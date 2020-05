$!11 documentales para amantes de la moda

Si te apasiona la moda y quieres invertir el tiempo de cuarentena en algo que te gusta, estos son los documentales que te recomendamos -en plataformas streamig- para expandir tus conocimientos y conocer todos los entresiijos sobre el mundo de la moda. ¿Preparad@?





1. Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards (2017)

En este documental, el legendario diseñador de zapatos Manolo Blahnik (España, 1942), abre las puertas de su universo creativo. El proyecto está dirigido por uno de sus amigos más cercanos, el editor de moda Michael Roberts, y ofrece un retrato íntimo del personaje a través de varios testimonios. Cabe resaltar que los diseños de Blahnik son los favoritos de Sarah Jessica Parker y otras celebridades.

Plataforma: Netflix





2. Dries (2017)

En la línea de documentales disponibles en Netflix, destaca la producción Dries, que explora la pasión y el talento de Dries Van Noten, uno de los diseñadores de moda más excepcionales del mundo. El belga es considerado un “espécimen raro” en la industria de la moda, ya que se mantiene lejos de los reflectores mediáticos y el establishment de la alta costura. Este documental demuestra que el diseñador es un pilar de la ropa independiente.

Plataforma: Amazon Prime Video





3. Tejido social (2017)

En esta irreverente serie, el diseñador de ropa Kyle Ng explora la esencia de la ropa urbana y las tendencias casuales alrededor del mundo. El diseñador se aleja de las pasarelas y las grandes marcas para conocer las sorprendentes historias detrás de las telas cotidianas y cómo se reinterpretan en la ciudad.

Plataforma: Redbull.com



4. Franca: Chaos and Creation (2016)

Francesco Carrozzini dirige esta película documental inspirada en su madre, Franca Sozzani, quien fue editora de Vogue Italia por casi tres décadas. El proyecto, que culminó antes del fallecimiento de la polémica jefa de la revista italiana, muestra un retrato íntimo de Franca, quien destacó en la industria por dedicarle un número especial de Vogue Italia a las mujeres afrodescendientes, toda una primicia en el 2008.

Plataforma: Netflix





5. House of Z (2017)

Con imágenes de archivo y entrevistas exclusivas, este documental es una sincera mirada al ascenso, caída y regreso del diseñador estadounidense Zac Posen. Para la revista Vogue, este proyecto “explora un descenso a los infiernos para la marca fundada por el diseñador”, ya que Posen expone sin tapujos los cambios de la industria fashionista que lo llevaron a un oscuro pasaje de su vida.

Plataforma: Amazon Prime Video





6. Jeremy Scott: The People’s Designer (2015)

No te puedes perder este documental que narra la historia del diseñador de moda Jeremy Scott, desde su infancia en una granja de Missouri hasta el momento en que es nombrado director creativo de la firma Moschino. Sus metas eran muy ambiciosas, pero no inalcanzables y así lo hace ver en el documental.

Plataforma: Netflix





7. Maddman: The Steve Madden Story (2017)

Este documental retrata la vida del diseñador de zapatos Steve Madden en primera persona. Es el propio Steve quien cuenta cómo comenzó vendiendo zapatos en su coche hasta mostrar cómo se convirtió en todo un gigante global, una especie de zar de la moda.

Plataforma: Netflix





8. The True Cost (2015)

Escrito y dirigido por el estadounidense Andrew Morgan, ha desatado todo tipo de debates al intentar responder a la pregunta de cuál es el coste verdadero de la ropa que llevamos. Muchas veces solamente nos fijamos en el precio de una camiseta antes de comprarla y no tenemos en cuenta las implicaciones de nuestra elección como consumidores. Este documental muestra la pobreza y la explotación que existe en la industria de la moda.

Plataforma: Amazon Prime Video





9. Iris (2015)

Dedicado a uno de los personajes más destacados del mundo de la moda, cuenta los inicios de Iris Apfel en la década de cincuenta, cuando, junto a su marido Carl Apfel, fundó la compañía de decoración Old World Weavers, hasta el momento en el que Iris se convierte en un símbolo de estilo.

Plataforma: Amazon Prime Video





10. Dior y yo (2014)

Es un documental que habla de Raf Simons, en ese momento director creativo de la maison francesa, mientras da vida a una de las nuevas colecciones para Dior, sacando a la luz el estrés del diseñador y la presión que supone tener las riendas de una de las firmas más prestigiosas del mundo.

Plataforma: Filmin





11. Valentino: el último emperador