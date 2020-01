$!14 exposiciones de moda que debes visitar en 2020

Este año tienes la excusa perfecta para viajar. Si realmente privas en fashionista, estas son las catorce exposiciones que no te puedes perder y debes incluir en tu calendario fashion de 2020. Saca tu agenda y planifica cuándo y dónde será tu próxima cita.

Ser Oscar de la Renta

Esta exposición es una perspectiva de su figura, vista desde República Dominicana, su cultura natal, identificando las diversas conexiones de sus raíces caribeñas con otros territorios que el diseñador fue trenzando a lo largo de su vida y carrera. En este proyecto expositivo se muestra en la obra del diseñador el vínculo entre lo nacional y lo universal, lo dominicano y lo caribeño resultando un aporte inédito y singular en el panorama expositivo, tanto nacional como internacional.

Dónde: Centro León, Santiago, República Dominicana

Cuándo: Hasta abril de 2020.





Tim Walker: Wonderful Things

El homenaje a este legendario colaborador de Vogue incluye imágenes de su primer shooting con tan solo 25 años, colaboraciones tan celebradas como las realizadas para el calendario Pirelli o nuevos y sorprendentes proyectos fotográficos. Podrás ver fotografía ecléctica, ‘filmes’ cortos llenos de magia, sets fotográficos e instalaciones especiales de fantasía en el museo más grande del mundo dedicado al arte y el diseño.

Dónde: Museo Victoria & Albert, Londres.

Cuándo: Hasta el 8 de marzo de 2020.





Power Mode: The Force of Fashion

La muestra explora los múltiples roles desempeñados por la moda para establecer, reforzar y desafiar las dinámicas de poder dentro de la sociedad a través de más de 50 objetos de la colección permanente del Fashion Institute of Techonology de Nueva York. Incluye prendas del siglo XVIII a la actualidad, separadas en cinco temas: militar, trajes, estatus, rebelión y sexo.

Dónde: The Museum at FIT, Nueva York

Cuándo: Hasta el 9 de mayo de 2020.





Fast Fashion: The Dark Sides of Fashion

Analiza de manera crítica los problemas globales de la industria de la confección actual. La muestra se divide en dos partes. En la primera se hace un cuestionamiento a la producción y el consumo de la moda desde aspectos económicos, éticos, ecológicos, sociales y creativos; mientras que en la segunda se invita a un consumo responsable.

Dónde: Museum Europäischer Kulturen, Berlín

Cuándo: Hasta el 2 de agosto de 2020.





Ballerina: Fashion’s Modern Muse

Esta es la primera gran exhibición sobre el universo de uno de los personajes más delicados del imaginario contemporáneo: las bailarinas de ballet. En ella aborda cómo el ballet ha inspirado al mundo de la moda, ya sea en los materiales (tules de seda y chiffon), siluetas y hasta colores, sin olvidar un apartado de las clásicas zapatillas con sus modernas reinterpretaciones.

Dónde: Del 7 de febrero al 19 de abril de 2020.

Cuándo: The Museum at FIT, Nueva York.





Outside Fashion: La Photographie de Mode, du Studio aux Pays Exotiques (1900-1969)

Esta exposición es un viaje por la fotografía de moda hacia territorios inexplorados que consta de 150 imágenes que permiten viajar en el tiempo, entre 1900 y 1969, y dar fe de que el romance entre la moda y los escenarios naturales sigue más vivo que nunca.

Dónde: Huis Marseille Museum voor Fotografie, Ámsterdam.

Cuándo: Hasta el 8 de marzo de 2020.





In Pursuit of Fashion: The Sandy Schreier Collection

El MET rinde homenaje a Sandy Schreier, una de las coleccionistas de moda más importantes de Estados Unidos, con esta selección de 80 piezas entre las que se encuentran accesorios, ilustraciones y vestidos. Dónde: The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Cuándo: Hasta el 17 de mayo.





Kimono: Kyoto to Catwalk

Centrada en el kimono, encontrarás desde el vestuario original diseñado para las películas de Star Wars, hasta un vestido de Alexander McQueen creado para la cantante islandesa Björk. Una muestra que se compondrá de cerca de 315 artículos, dirigida a contar la historia del kimono desde 1660 hasta la actualidad, y donde los visitantes podrán descubrir la amplia magnitud que ha adoptado el término “kimono”.

Dónde: Victoria & Albert, Londres.

Cuándo: Del 29 de febrero al 21 de junio de 2020.





Prada. Front and Back

Esta es la primera vez que un museo exhibirá piezas de esta marca que siempre ha seguido sus propias tendencias, enfocada en el proceso creativo y la inspiración que existe tras algunas de las colecciones más importantes de la firma milanesa. Una muestra única del maravilloso universo creado por Miuccia Prada, sus referentes y las colaboraciones más sonadas de la marca.

Dónde: Design Museum, Londres

Cuándo: Desde septiembre 2020.





¡Extra, Moda!

Un recorrido a través de las revistas de moda: desde la Francia del siglo XVI, con el nacimiento de la industria del lujo, hasta finales del siglo XIX, cuando empieza a desarrollarse la prensa especializada de moda en España.

Dónde: Museo del Traje, Madrid.

Cuándo: Hasta el 1 de marzo.





Sustainable Thinking

Conceptualizada por Stefania Ricci, directora del Museo Salvatore Ferragamo y la Fondazione Ferragamo, aglutina la visión de varios diseñadores y artistas internacionales con el fin de dar a conocer cómo se puede desarrollar una sinergia responsable hacia la naturaleza al implementar materiales orgánicos en la industria de la moda. Un llamado de atención sobre la moda sustentable a través de seminarios, talleres y diversos proyectos, en los cuales el enfoque principal es crear conciencia de nuestro impacto sobre el mundo.

Dónde: Museo Salvatore Ferragamo, Florencia.

Cuándo: Hasta el 8 de marzo de 2020.





Bags: Inside Out

Exposición de bolsos con la que se busca analizar la función, las técnicas y la artesanía oculta tras este accesorio. La muestra reunirá más de 300 objetos dirigidos a ilustrar esta temática, entre los que habrá icónicos bolsos de algunas de las firmas de moda más prestigiosas del mundo, así como de miembros de la familia real británica y otras celebridades.

Dónde: Victoria & Albert Museum, Londres.

Cuándo: Del 25 de abril de 2020 al 31 de enero de 2021.





Christian Louboutin: The Exhibition

Una mirada intimista y exclusiva al archivo personal de Christian Louboutin. El diseñador que logro hacerse mundialmente famosos gracias a sus atractivos diseños de suela roja, y que mantendrá su proceso creativo y la inspiración que existe oculta tras sus diseños y sus colecciones, como hilo conductor de la muestra.

Dónde: Palais de la Porte Dorée, París.

Cuándo: Del 20 de febrero al 20 de julio de 2020.





About Time: Fashion and Duration