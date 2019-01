$!7 Lecciones de estilo que aprendimos en el Paris Fashion Week

La Semana del Paris Fashion Week no solamente se cargó de piezas de alta costura, el street style también sobresalió como tendencia, con combinaciones interesantes por conocidas influencers de moda presentes en el evento. Estas son las lecciones que nos dejan para aprender aún más de moda.

1. Karlie Kloss: de vuelta a la naturaleza

La altísima modelo estadounidense de 26 años, Karlie Kloss, lució un atuendo fresco, o como describe en su cuenta de Instagram: ‘Cheeky’, para ver la colección de otoño de Dior. Su look está compuesto de colores tierra que reflejan la naturaleza y la primavera gracias a un vestido de estampados de flores, un body interior en tono verde, una correa marrón y unos altos tacos de punta que le dan ese toque elegante que nunca debe faltar en una semana de la moda como París.



2. Olivia Palermo: apuesta siempre al negro

Si buscas un look conservador pero a la vez elegante: ¡habla con Olivia! La empresaria, modelo y reina del street style arrasó en el Paris Fashion Week con sus distintas combinaciones. Chic, impecable y distinguido, entre sus looks más utilizados, Olivia siempre se acompañó de sus amadas chaquetas, abrigos como este de color negro, o su lentes de sol, adelantando algunos toques de primavera al usar blusas de coloridos estampados. Dior, Giambattista Valli o H&M Conscious Exclusive estuvieron presentes en su guardarropa.



3. Amelia Windsor: culto al effortless chic

Además de ser conocida como la ‘it girl’ de la Familia Real Británica, esta royal de 23 años ha dado ya sus primeros pasos en la industria del modelaje desfilando para Dolce & Gabbana y ha sido fichada por la agencia Storm Model Management -la misma de Kate Moss y Cara Delevingne. La modelo se paseó por París con un look muy primaveral y sporty en tonos neutros, donde se destacó la falda estampada de margaritas a tono con sus tenis casuales. En su cintura, un cangurera de Dior en tonos.



4. Kristen Stewart: la versatilidad del look masculino

La nieve no detuvo la presencia de nuestra vampira favorita vestida de Chanel. Definitivamente, Karl Lagerfeld saca el lado más sofiticado de la actriz con este look masculino que combina tonos clásicos y llamativos. Su pantalón es lo que más resalta en su outfit por sus colores anaranjados y metalizados en conjunto con una chaqueta bordada con toques color naranja en los puños, cuello y bolsillos. Contrasta este look con unas gafas en tonos rojizos, zapatos de cordones negros y un collar de perlas fiel al estilo de la casa Chanel.