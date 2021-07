Alpargatas, el "must" del verano y dónde conseguirlas

No podemos olvidar que las alpargatas de mujer son tendencia para este verano. A decir verdad, éste y todos porque no hay temporada en la que las alpargatas no tengan un lugar privilegiado en nuestro armario. De cuña o planas, las alpargatas conquistan a todas las mujeres más elegantes del mundo, desde Kate Middleton, pasando por la reina Letizia o Emily Ratajkowski, y no nos extraña porque son comodísimas. Aquí te mostramos dónde puedes conseguir las tuyas.