$!Anna Wintour se deja ver en ropa deportiva para anunciar las ‘Vogue Global Conversations’

En una foto publicada por la revista Vogue en su cuenta de Instagram, Wintour se deja ver, como todo simple mortal, trabajando desde casa con un pantalón rojo de estilo deportivo y un jersey grueso en rojo y negro con detalles blancos. Eso sí, antes muerta que sencilla. La editora sigue manteniendo su corte bob con flequillo perfectamente arreglado y complementa su look con unas gafas de sol, a pesar de que se encuentra en casa.

Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, este no es un año normal para nadie, ni siquiera para Wintour, quien ha tenido que adaptarse a los tiempos que corren y cambiar la oficina por el salón de su casa. Pero lo que más ha llamado la atención no es precisamente eso, sino el hecho de que la editora de moda, considerada una de las mujeres más elegantes del mundo, se dejara ver con un atuendo deportivo en chándal, que en nada representa su estilo.

Vogue Global Conversations

El motivo principal de la fotografía de Wintour que comparte Vogue en Instagram con sus casi 27 millones de seguidores, es anunciar las Vogue Global Conversations, un evento de cuatro días que se realizará a través de Zoom a partir de hoy 14 de abril, en donde se hablará abiertamente y de forma clara sobre todo por lo que está pasando la industria de la moda. Estas charlas, además de plantear la problemática, se enfocará en ofrecer posibles soluciones de qué va a ser lo siguiente.

En estas conversaciones globales también participaran diseñadores como Stella McCartney o Marc Jacobs y directores de otras ediciones de la revista como Edward Enninful, del Reino Unido; Angelica Cheung, de China; y Eugenia de la Torriente, de España.

El encuentro virtual tendrá lugar a las tres de la tarde, hora peninsular española, de hoy martes. Sin embargo, Wintour no participará en ninguna de ellas, por lo que no se podrá verificar el atuendo que utilice, si será chándal o no. Lo que si nos gustaría preguntarle es qué opina sobre la polémica frase de su fallecido amigo Karl Lagerfeld: “El chándal es un signo de derrota. Cuando pierdes el rumbo de tu vida, te compras uno”.