$!Anyelina Sánchez: 5 hábitos para aprovechar la cuarentena

1. Nunca abandonar el ejercicio. “En mi rutina de gimnasio trabajé Hiit Cardio en mi casa, que es cardio con pesas, improvisando con algunos objetos como llenar una mochila de libros para la parte de las pesas. ¡Alwayssss con música que me motive!”.

2. Fijarse rutinas. “Leí que expertos en salud mental recomendaban seguir las rutinas habituales en estos días de confinamiento, así que empecé a poner horarios a todo: levantarme, desayunar, hacer ejercicio, trabajo, lectura, tiempo de familia, etc. Entre otras cosas, un día a la semana me vestía para una salida en casa, para así no perder la costumbre y echarme ánimos”.