$!ArShop, un espacio digital para el lujo de segunda mano

Bajo este contexto la influencer y empresaria Arlin Rodríguez lanzó de manera oficial su plataforma digital ArShop by Arlin, dedicada a la captación y reventa de artículos de lujo para la mujer, con piezas de colección de diseñadores como Gucci, Prada, Louis Vuitton, Chanel, entre otros.

Según la influencer, toda mujer merece vestir una pieza especial, según sus gustos, y ya que no todo el mundo tiene la capacidad de pagar las altas sumas de dinero que pueden llegar a costar ciertos artículos, a través de ArShop ese sueño se hace realidad.

“El artículo o prenda debe cumplir con las políticas y protocolo de ArShop para poder ser recibida, si se trata de un producto de alta gama, este debe ser 100 x 100 auténtico para ser elegible, no vendemos réplicas de ninguna firma, ya que no es la naturaleza de nuestro concepto” explica.

“Hemos tenido la oportunidad de lograr revender artículos en perfecto estado hasta por un 60% menos de su valor original, esto nació de manera muy orgánica, natural, y la misma gente muchas veces me pregunta y me pide por piezas, es una actividad muy linda, porque tanto se beneficia el que vende la pieza como quien la compra”, expresa Arlin.

Formada de la escuela de Chavón y apasionada en las tendencias de moda, Rodríguez ha trabajado con importantes marcas del mercado dominicano como Mercedes Benz, Swarovski, Laser Blue, Vip clinic, Ginger Milk, Chivas, Vida Sana, Revlon, entre otras.

“Este emprendimiento me ha dado la oportunidad de conocer mujeres extraordinarias de mi país, que han confiado en mi persona y en la tienda, para dejar bajo nuestra responsabilidad su prenda amada. Cada vez son más las afiliadas, lo que ha permitido un crecimiento importante a la tienda. Mi compromiso es darle un poco de mi cada día a este proyecto, para llevarlo a next level como también modelar un ejemplo de emprendimiento a todas esas apasionadas de la moda que me siguen”, dice la joven mujer.