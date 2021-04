$!Así es como debes organizar tu ropa interior

Deshazte de lo que no usas

El primer paso para organizar tu ropa interior es clasificar las piezas que usas y las que debes desechar. Aunque es muy probable que todas las prendas que tienes guardadas te sirvan (razón por la que no has querido desprenderte de ninguna), debes admitir que hay muchas que nunca te pondrás, ya sea porque no están en las mejores condiciones, porque son incomodas o simplemente porque no te gusta cómo te quedan. Identifícalas y sácalas.