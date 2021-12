$!Así lucieron las estrellas en el estreno de ‘And Just Like That’

Llegó el momento que todas esperábamos. 17 años después, Sex and the City regresa hoy a la pantalla chica para envolvernos nuevamente con las aventuras en la ciudad y los dilemas amorosos de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, ahora bajo el título de ‘And Just Like That’. Al estreno del reboot, en Nueva York, se dieron cita las estrellas de la serie (muchas caras conocidas y otras nuevas), quienes rindieron honor a la emblemática capital de la moda con interesantes estilismos.