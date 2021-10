$!Bad Bunny, con falda y maquillaje en la portada de la revista ‘Allure’

Aunque desde inicios de su carrera Bad Bunny ha destacado por imponer tendencias (de hecho, las faldas no son algo nuevo para él), esta es la primera vez que posa para una revista internacional con looks tan arriesgados y que habla sobre su peculiar estilo.

“Ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas porque me perdía en la sección de mujeres mirando conjuntos, colores, cortes, diseños. Luego, cuando era mi turno para comprar ropa, era un aburrimiento. Los mismos pantalones y camisetas, pantalones y camisetas de distintos tamaños. ¡Las mujeres lo tienen todo!”, confesó.

La moda y los estereotipos

El experto en moda Jomari Goyso define la tendencia de hombres usando vestidos como ‘fluidez de género’, la cual aclara que no tiene nada que ver con la sexualidad. “La moda lleva muchos años peleando con los estereotipos marcados por décadas, en los que el hombre, por ejemplo, se pone pantalones y las mujeres se ponen falda”, asegura Goyso en un video colgado en su cuenta de Instagram.

El también presentador explica que la orientación sexual no define la identidad de género, pues el hecho de querer llevar vestido o pantalones nada tiene que ver con que a esa persona le gusten los hombres o las mujeres. “El 40 % de los millennials y las nuevas generaciones no quiere que los identifiquen con un título, quiere tener ‘fluidez de género’. No quieren tener límites a la hora de vestir, quieren ponerse lo que les dé la gana”, aseguró.