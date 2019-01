$!Bienvenidos al circo de Dior

En su desfile tampoco podía faltar la vertiente feminista que caracteriza a la diseñadora italiana, célebre por la popular camiseta de Dior que creó con el lema “We should all be feminists” (Todos deberíamos ser feministas).

Así, hizo desfilar a una modelo con un vestido de tul y bandas de satén multicolores, en un homenaje a Maud Wagner, artista de circo y primera mujer tatuadora de Estados Unidos.

Los collares, pulseras y anillos representan manos entrelazadas. “En los ejercicios de acrobacia, hay que tener confianza, tu vida está en manos de otro. “Es una bella metáfora”, dijo la diseñadora italiana.