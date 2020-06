$!¿Cansada de usar la mascarilla? Cinco beneficios de llevar este complemento

Muchas personas se resisten a usar la mascarilla, a pesar de estar conscientes del peligro que representa salir de casa sin ella. Sabemos que vivir en un país tropical y llevar mascarilla todo el día con las altas temperaturas como la nuestra, muchas veces se vuelve agobiante. Si eres de las que ya volvió a la oficina como yo y tienes que usarla durante 8 horas corridas, te recomiendo tomar tus descansos cuando te encuentres sola, quítatela y respira. Te guste o no, el uso de la mascarilla no es negociable, tendremos que usarla por mucho tiempo hasta que esta situación del COVID-19 nos dé una tregua. Así que aquí tienes cinco razones para usar la mascarilla:

1. La primera y la más importante, salva vidas, la salud no es un juego, debes usarla correctamente, no se trata solo de llevarla, sino de llevarla bien puesta, no debes dejar la nariz fuera, ni llevarla colgada de las orejas como si de un accesorio cualquiera se tratara, usarla de manera incorrecta equivale a no usarla, y ya conoces las consecuencias de esto.