$!Carla Quiñones Polanco: “Quiero continuar los sueños de mi madre”

El legado de Jenny Polanco se mantiene con toda su esencia. Con más de 41 años en el mercado, esta marca creada por la diseñadora Jenny Polanco continúa con un equipo que resulta clave para la trascendencia y permanencia de la firma. Con el ‘equipo de sus sueños’, armado por la misma Jenny, JP seguirá ofreciendo esa esencia resort, esa atemporalidad y calidad de la confección sin olvidar el gusto por los materiales que siempre la han caracterizado, para que nuevas generaciones de seguidores de la moda luzcan con orgullo una marca que resume la elegancia del Caribe. Su hija, Carla Quiñones, gerente ejecutiva de la empresa, nos cuenta cómo se ha forjado esta nueva etapa.



Aunque poca gente lo sabe, desde 2012 trabajas para JP, diseñando los accesorios y dando apoyo a las tiendas de la firma, ¿recuerdas cómo empezaste a involucrarte en la empresa?

Un día mi madre me dijo que ella estaba cansada y quería retirarse, yo estaba iniciando un proyecto nuevo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Turismo para la renovación de la Ciudad Colonial y solo pude comprometerme con el negocio familiar medio tiempo. Entonces asumí todas las responsabilidades que ella no quería hacer para poder aliviarla del trabajo diario y que pudiera enfocarse en creatividad. Funcionó bien hasta que tuve mi segundo hijo, que coincidió con el cierre del proyecto, lo cual facilitó mi salida del sector público. Desde pequeña mi madre me involucraba con su trabajo, la acompañaba a ferias, la ayudaba con las tiendas y más cosas, por lo que estoy familiarizada con los procesos. Conozco el negocio y creo en él, ha sido el sustento de mi familia toda mi vida y me llena de orgullo continuarlo para las futuras generaciones.

Tengo entendido que hasta has trabajaste como diseñadora con alguna pieza de joyería, ¿recuerdas para qué colección? ¿Te atreviste a diseñar algo de moda?

No, nunca he diseñado moda. Soy arquitecta urbanista, lo mío es estrategia y gestión. Mami era la artista, ella siempre decía que yo tenia el conocimiento, crecí entre telas y diseño, pero no era lo mío. Mi habilidad para el negocio la heredé de ella, ella me enseñó todo y me puso a diseñar joyería como una herramienta para ganarme un dinerito mientras estudiaba. Lo que nunca me imaginé es que me iba a gustar tanto el diseño de joyería que se convirtió en mi arte.

Decía Coco Chanel que "la moda es arquitectura, se trata de proporciones", ¿en qué te ayuda la arquitectura en esta industria?

La arquitectura es una profesión muy completa, te da herramientas para diseñar de todo. Grandes diseñadores de moda son arquitectos y no es casualidad. Para mí en particular, la arquitectura me dio la posibilidad de pensar en gran escala, entender cualquier problemática como una oportunidad de cambio social. Así veo la moda, es un arte que tiene la capacidad de hacer un cambio importante.

¿Cómo describirías la nueva etapa de JP a tu cargo? ¿De qué innovaciones estás más orgullosa?

Esta nueva etapa es de implementar todos los planes que construimos mi madre y yo juntas, convertir la marca en una Casa de Moda, la primera en República Dominicana y de las pocas en el Caribe que representa el Caribe. Siento mucho orgullo de continuar sus sueños y que otras generaciones tengan una oportunidad de desarrollo dentro de la empresa.

¿Cómo es manejar la marca Jenny Polanco sin Jenny Polanco?

Es un reto grande, pero ella dejó bien claro quiénes estarían a cargo de la parte creativa y porqué. Yo ejecuto el plan, y créeme que Jenny dejó mucho para ejecutar.