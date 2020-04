CeroPlast y Ozeano Swimwear, una apuesta local sostenible

Desde su punto de vista, ¿El hecho de que sea más costoso es una de las barreras principales que impide que más personas se sumen a consumir productos sostenibles? Raquel: No creo. Considero que se trata más del nivel de consciencia del consumidor. La gente primero debe entender cuál es la importancia de comprar productos con un enfoque sostenible, saber que además de estar contribuyendo al medio ambiente, también están aportando a su salud, ya que todos sabemos que la contaminación nos afecta directamente. Los consumidores que llegan a nosotras están claros de que nos quieren apoyar, tanto por ser local, como por tener el valor agregado de crear en base a materiales reciclados. Shaina: Además, no solo se trata de que el traje de baño sea más caro o no, sino que tratamos de que sea un precio justo, porque como nuestro enfoque es sostenible, queremos garantizar que cada persona que trabaja para hacer esto posible reciba una remuneración justa. Algo que nosotras estamos haciendo con los consumidores es hacerles ver que detrás de ese precio hay un trabajo arduo.

En términos de moda, ¿existe un consumidor consciente? Raquel: Sí. Cada vez hay más marcas reconocidas que están mejorando sus prácticas e implementando el enfoque sostenible, y esto se debe, precisamente, a que los compradores son más conscientes. Al consumidor de hoy en día le gusta saber de dónde proviene eso que va a usar y entender perfectamente lo que está comprando. Shaina: Esa consciencia de comprar piezas sostenibles también viene de la mano de comprar solo lo que necesitas y piezas que, aunque tal vez sean más costosos, valgan la pena.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta una persona que quiere llevar al mercado productos ecoamigables? Shaina: Con los trajes de baño, por ejemplo, a nosotras nos limita el hecho de no contar a nivel local con los textiles y la materia prima que necesitamos. Como todo eso hay que importarlo, obviamente tarda mucho más tiempo, conlleva más dinero y más contaminación. Raquel: Aunque en CeroPlast aún no fabricamos, si colaboramos con pequeños fabricantes locales e internacionales. El reto para nosotros es lograr que el consumidor entienda por lo que está pagando. Muchas veces el tema de conversación es que lo que ofrecemos es más caro, pero no se detienen a pensar en que están pagando un precio justo, porque son artículos que, si los sabes cuidar, te pueden durar toda la vida.

¿En República Dominicana se le da la importancia y la visibilidad que ameritan los proyectos sostenibles? Raquel: No creo. En el país se deben hacer campañas más arduas de educación, porque, sí, se ha empezado a implementar el uso de contenedores de reciclaje, pero eso no sirve de nada si la gente no sabe clasificar la basura. Uno ve como en los contenedores de plástico echan de todo. Entonces no se trata solo de eliminar las bolsas plásticas de los supermercados, por poner un ejemplo, sino que previo a eso debe haber una campaña explicando el daño que esto hace al medioambiente y el por qué debemos eliminarlas.

Al igual que ustedes, muchas marcas y empresas locales ya se han sumado a la ola de crear bajo un enfoque ecoamigable. ¿Podríamos decir que se trata de una moda pasajera o de un movimiento que perdurará en el tiempo? Shaina: Definitivamente no se trata de algo pasajero. Esto es algo que con el tiempo irá cobrando fuerza. Ya no se trata de hacerlo pensando en no ver las consecuencias negativas en 10 o 20 años, sino de que ya estamos viendo los resultados, por lo que hay que empezar a accionar desde ya. Se dice que, si no tomamos conciencia ahora, para el 2050 tendremos más plástico que peces en el mar. Ya no es hacerlo pensando en lo que le dejaremos a las demás generaciones, sino (pensando) en nosotros mismos los jóvenes y en cómo vamos a terminar de vivir.