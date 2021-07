$!Cinco tendencias de moda masculina que triunfan este verano

1. Pantalón cortito



Tal y como lo lees, los pantalones cortitos para hombres en alguna época se usaron y regresan para que cojas aire en tus piernotas o canillas. Y para garatizar un impacto más moderno las tonalidades pasteles y de la naturaleza serán los aliados en cuando color.

Una recomendación que no se puede quedar es que las prendas ajustadas están desfasadas, ya que la oportunidad es para el size normal (respetando la silueta de la ropa) y el oversize (que quede holgada). Y lo de cortito no significa a la altura del boxer, no hay que exagerar, es un poco más arriba de la rodilla o justo en ella. Estos son de Forever21.

2. Chaqueta bomber