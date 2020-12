$!Cinco tendencias de moda para llevar en las fiestas navideñas 2020

1. Mangas que se roben el show

2. Animal print, el que nunca pasa de moda

Es tiempo de reciclar esa prenda animal print que te pusiste hace muchísimo y que nadie recuerda, porque este año vuelve a estar 'in'. Posiblemente sea una de las tendencias que más se ha mantenido en el tiempo (aunque no lo creas, se lleva desde los años 20), y eso nos encanta, porque nos da la oportunidad de vestir a la moda llevando algo ‘viejo’. Ahora bien, si no tienes una prenda animal print en tu clóset, el consejo es que te salgas de lo tradicional; en lugar de apostar al leopardo o tigre, explora otros patrones como el de serpiente, vaca e incluso pavo real.