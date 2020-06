$!¿Cómo lucir ropa nueva de regreso a la oficina sin gastar un centavo? Cinco tips post cuarentena

1. La gente me dice que siempre estoy estrenando. No es cierto, en ocasiones mi outfit está compuesto por una blusa que compré hace 5 años o más, y un pantalón o falda que compré reciente. Con ponerme un poco creativa, le saco mucho provecho a lo que ya tengo. Aprende a hacer combinaciones inusuales y originales, atrévete a salir de tu zona de confort, de seguro tienes una fábrica de outfits en casa y no te has dado cuenta.