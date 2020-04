$!¿Cómo saber si los colores que estás usando te favorecen?

Existe una técnica para saber cuáles colores te favorecen. Es la llamada Colorimetría o estudio del color, y lo realiza un experto en asesoría de imagen, pero si no tienes presupuesto para pagar un asesor que te ayude con la codificación, estos tips súper rápidos, te ayudarán a escoger el color que más le favorece a tu piel y a tu bolsillo. Comprando los colores que mejor van contigo ahorras tiempo y dinero.

Desde niñas nos metieron en la cabeza que el rosado es para las niñas y el azul para los niños, ya de grande te das cuenta que no te llevas bien con el rosado por más que tu madre haya insistido en lo contrario.

Existen dos tipos de pieles, frías y cálidas. El color que le queda bien a una mujer, no le quedará bien a otra, por eso es incorrecto utilizar un color solo porque sea tendencia de moda o porque le quede bien a tu amiga.

4. Al usar el color correcto, tu rostro es el protagonista, no la ropa, luces resplandeciente, más joven, tu rostro se ve libre de imperfecciones y todos lo notan.

5. Haz una prueba casera probándote la ropa que ya tienes en casa, observa con mucha atención, desmaquillada y con el pelo recogido, observa cómo cambia tu rostro con un color y otro. Si ya sabes cuáles son los colores que más te favorecen, invierte en ellos, y aquellos que no, no los uses cerca del rostro, puedes llevarlos en la parte inferior, faldas, pantalones.

De manera planificada ve sustituyendo aquellos colores que no te favorecen de tu armario, así lucirás siempre radiante. ¡Hasta la próxima!



La autora, Marisol Almonte, es psicóloga, certificada como asesora de imagen y creadora del blog liderandocontacones.wordpress.com