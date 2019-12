$!¿Cómo son las tanguitas para recibir el 2020?

Para recibir el 2020, además de cantar villancicos, comer las 12 uvas, salir a caminar con las maletas y a cuantas tradiciones que surgen el día de nochevieja (31 de diciembre) se le suma ponerse una ropa interior de color específico, según los anhelos de quien cree que al hacerlo le dará el empujoncito para lograrlo. Tampoco tienen que ser tangas, lo que elijas estará perfecto. En fin, hay quienes que por una u otra razón han dejado de creer en su efectividad, pero le dan paso a rituales más atrevidos, como dejar todo el material al aire, es decir, no ponerse ropa interior, tal como lo confesó hace unos días la actriz mexicana Maribel Guardia, la explicación que dio fue disque para no complicarse... oh, oh.

Para aquellas chicas que sí disfrutan la lencería porque entienden que encienden su súper yo femenino, les dejamos los datos de lo que simbolizan cada una: