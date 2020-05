$!Conoce el secreto matemático que tiene la talla de los senos

De la ropa interior, encontrar el brassier correcto quizá sea la tarea más complicada para una mujer, unas los preferimos de algodón, otras que tengan varillas y encajes, que si ninguna de las anteriores pero que le levanten los senos... no es fácil. Sin embargo, es muy probable que no tengas ni idea de cual es tu talla correcta, causando en algunos casos, maltratos a la piel de esta área tan sensible.

No te preocupes que a continuación te enseñamos cómo hacerlo para que te sientas cómoda e incluyas en la próxima ida a la tienda (virtual mientras dure el confinamiento) cambiar la flotilla de sostenes por unos que sí funcionen.